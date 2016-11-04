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ДПСУ не звертає увагу на незаконний в'їзд російських артистів до України

ДПСУ не звертає увагу на незаконний в'їзд російських артистів до України
Заступник глави Верховної Ради Ірина Геращенко розповіла про те, що Державна прикордонна служба України відписала їй на запит стосовно перевірки на в’їзд до України артистів Російської Федерації, які незаконно знаходилися на території окупованого Криму. Про це сьогодні, 4-го листопада, вона повідомила під час години запитань до уряду, звертаючись до МЗС та МВС, інформує replyua.net.

У своєму виступі Геращенко наголосила, що багато російських артистів після того, як вони порушать міжнародні договори своїми незаконними візитами в анексований Крим, спокійно їдуть виступати в столицю України. Вона також зазначила, що до підконтрольної Києву території України в’їздять також і колишні спостерігачі так званих «праймеріз» на окупованій території сходу України.

Геращенко достатньо схвильована з цього приводу. Вона каже, що зверталася з цим питанням до СБУ та Державної прикордонної служби. «Те, що мені прислали у відповідь прикордонники мене дуже сильно вразило. Вони відповіли так: «оскільки ви, пані Геращенко, та інші нардепи не вказали дат народження підозрюваних та не написали їхніх імен на латинській транскрипції, ми ну будемо перевіряти цих людей в нашій базі даних».

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