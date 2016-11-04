Добыча газа в Украине теперь осуществляется новым способом

Андрей Коболев, глава «Нафтогаза», заявил о том, что добыча газа в Украине теперь будет осуществляться новым способом, информирует replyua.net со ссылкой на ТАСС.
По словам Коболева, теперь в нашей стране пробуют метод фрекинга, и такой способ применили несколько недель назад. «Добычу газа новым методом проводит Укргаздобыча, и сейчас пробуют разные современные технологии», позже было написано на странице «Нафтогаза» в Фейсбуке. Метод фрекинга заключается в том, чтобы создать высокопроводимую трещину в целевом пласте, чтобы обеспечить приток добываемого флюида к забою скважины. Такой способ «оживляет» те скважины, которые уже давно не эксплуатируются, и те, на которых добыча топлива естественным способом больше не может осуществляться.
Однако в компании отметили, что от традиционного способа отказываться не собираются и подчеркнули, что речь идет только о модернизации Укргаздобычей собственного флота ГРП. Были успешно проведены первые операции по гидроразрыву пласта. Напомним, что Украина продолжает сокращать экспорт газа.
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