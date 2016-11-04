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"Укроборонпром" прокоментував закупки в росіян

"Укроборонпром" прокоментував закупки в росіян
Національний концерн «УкрОборонПром», в складі якого знаходиться також і компанія «Укрінмаш», переконує, що інформація про закупку нею деталей до військової техніки у компаній Російської Федерації шляхом використання британської «прокладки» являється лише частиною та не зовсім правдивою. Про це сьогодні, 4-го листопада, на сайті компанії повідомляє її прес-служба, передає replyua.net.

«Дана інформація з’явилася в мережах не просто так. Хтось це замовив, бажаючи дискредитувати наш власний державний оборонний промисловий комплекс, який виробляє деталі хорошої якості», - зазначено у інформаційному листі. через це «Укроборонпром» просить президента України Петра Порошенка залучити до цього розслідування Службу безпеки, щоб вона перевірила даного контракту. Також концерн хоче долучити представників громадських організацій з пищать запобігання та протидії корупції України.

Як повідомлялося раніше, кореспонденти видання «Слідство.інфо» з’ясували, що «Укрінмаш» купував великі обсяги російської військової продукції, використовуючи у якості посередника британську компанію Rion Assets Company LTD. Україна отримувала техніку та деталі за значно завищеною ціною.

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