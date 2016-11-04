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У СБУ виявили та затримали хабарника

У СБУ виявили та затримали хабарника
Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України разом з представниками військової прокуратури «на гарячому» затримали старшого оперуповноваженого СБУ в Полтавській області. Про це сьогодні, 4-го листопада, на офіційному веб-сайті повідомляє прес-центр СБУ, передає replyua.net.

Горе-співробітник хотів отримати з полтавського бізнесмена, який нелегально займався ігровими автоматами, 170 тисяч гривень за повернення вилученого майна для ведення грального бізнесу. В той самий час затриманий СБУ-шник пропонував «кришування» для підприємця, якщо той буде періодично «давати на лапу». Оперативна служба Управління внутрішньої безпеки спільно з військовою прокуратурою затримали зловмисника під час того, як йому передавали частину неправомірної винагороди в розмірі 1 тисячі американських доларів. Наразі проти порушника закону відкрили кримінальну справу щодо отримання хабара, ведуться невідкладні оперативно-слідчі дії. Правоохоронці встановлюють ймовірність причетності горе-працівника до інших правопорушень подібного характеру в Полтавській області. Також перевіряється можлива участь у інших незаконних схемах. Ім’я зловмисника не оголошується.

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