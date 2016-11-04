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Казанский: еще одна новая беда в «ЛНР»

Казанский: еще одна новая беда в «ЛНР»
Власти террористической «ЛНР» нанесли беспощадный удар русскому миру – Плотницкий ввел плату для автобусов и грузовиков, которые приезжают на подконтрольную ему территорию. Как передает replyua.net, об этом Денис Казанский пишет на Обозревателе.

По словам журналиста, речь идет даже не о российских рублях, а о евро – именно в этой валюте будут взимать мзду. Это сообщение – не фейк, отмечает Казанский, и такое заявление было размещено на сайте «Государственного таможенного комитета ЛНР» 1 ноября. Итак, пишет журналист, в сообщении говорится о том, что единый сбор с грузовых автомобилей и автобусов теперь взимается при въезде в «ЛНР», и все доходы пойдут в бюджет для восстановления дорог и ремонта пропускных пунктов. Грузовики будут отдавать два евро, а автобусы с 10-30 местами для пассажиров – два евро, если мест в автобусе больше, то уже пять евро.

«Закон» коснется и железнодорожного транспорта, отмечает Казанский – за каждый вагон тоже по два евро. «В «республике» начинается евроинтеграция, и теперь за право въехать в родной Луганск придется платить деньги», добавляет Казанский.

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