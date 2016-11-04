Гройсман пообещал, что никакой «уравниловки» не будет

Владимир Гройсман заявил о том, что после повышения минимальной заработной платы в Украине с 2017 года не будет «уравниловки», и украинцы, занимающие высокие должности, не будут получать такую же зарплату, как, к примеру, дворники или уборщицы.
Как информирует replyua.net со ссылкой на УНИАН, такое заявление от украинского премьер-министра прозвучало на внеочередном заседании правительства, на котором рассматривался проект нового закона о Государственном бюджете Украины на будущий год. Гройсман подчеркнул, что украинцы не должны волноваться о том, что будет «уравниловка». Премьер напомнил всем гражданам, что подобные лживые слухи исходят от антигосударственных политических сил, пытающихся убедить всех украинцев в том, что никакого повышения заработной платы в стране не будет, и якобы в настоящий момент это невозможно.
Напомним, что ранее Юлия Тимошенко заявила о том, что повышение зарплаты – это обман, и совсем скоро директор будет получать столько же, сколько и обычная уборщица. Заявление лидера Батькивщины вызвало серьезные споры в соцсетях.
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