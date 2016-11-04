валюта
СпецтемаПростые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео

Гройсман пообещал, что никакой «уравниловки» не будет

Гройсман пообещал, что никакой «уравниловки» не будет
Владимир Гройсман заявил о том, что после повышения минимальной заработной платы в Украине с 2017 года не будет «уравниловки», и украинцы, занимающие высокие должности, не будут получать такую же зарплату, как, к примеру, дворники или уборщицы.

Как информирует replyua.net со ссылкой на УНИАН, такое заявление от украинского премьер-министра прозвучало на внеочередном заседании правительства, на котором рассматривался проект нового закона о Государственном бюджете Украины на будущий год. Гройсман подчеркнул, что украинцы не должны волноваться о том, что будет «уравниловка». Премьер напомнил всем гражданам, что подобные лживые слухи исходят от антигосударственных политических сил, пытающихся убедить всех украинцев в том, что никакого повышения заработной платы в стране не будет, и якобы в настоящий момент это невозможно.

Напомним, что ранее Юлия Тимошенко заявила о том, что повышение зарплаты – это обман, и совсем скоро директор будет получать столько же, сколько и обычная уборщица. Заявление лидера Батькивщины вызвало серьезные споры в соцсетях.

Горячая тема: Кінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
03 ноя 2016
15939

Кінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі

Гучне і ганебне для збройних сил Російської Федерації плавання єдиного в російському флоті авіанесучого крейсера «Адмірал Кузнецов» здається, закінчилось, - про це replyua.net інформує з посиланням

03 ноя 2016
12204

В США требуют наказать украинских политиков и чиновников из-за деклараций

В Госдепе США заявили о том, что электронные декларации в Украине стали еще одним большим шагом на пути в ликвидации коррупции, однако теперь необходимо некоторых украинских чиновников привлечь к

03 ноя 2016
9200

Портніков: Сьогодні в Кремлі мають затвердити план федералізації для Молдови, наступна – Україна

Поява в публічному доступі листа, який один з ватажків донецьких найманців Денис Пушилін направив кремлівському «куратору» України Владиславу Суркову – зовсім не свідчення особистої ініціативи


Свежие новости

Януковичу повідомили про підозри за 8 епізодами - Генпрокуратура

Белоцерковец: Как уничтожить наливайки Киева

Добыча газа в Украине теперь осуществляется новым способом

"Укроборонпром" прокоментував закупки в росіян

В Киеве началась подготовка к Новому году

У СБУ виявили та затримали хабарника

Казанский: еще одна новая беда в «ЛНР»

Українська мова в Україні: на правах другого сорту

В Верховной Раде нашли очень бедных депутатов

Як політична короткозорість українців приводить до влади корупціонерів і бариг

Гидрометцентр дал очень позитивный прогноз на выходные

Гройсман пообещал, что никакой «уравниловки» не будет

Портников: первая жертва юродивой в России

В России приглашают за паспортами западных знаменитостей

Добкин прячется от «наказания» и телепортируется в Верховную Раду

Бизнесмен: американские конгрессмены намного беднее украинских политиков

Пономарь: много важных пятничных новостей

Из-за России США направляют в Европу 6 тысяч военных

Недооцененные шутки Петросяна: юморист попытался высмеять Украину

Бочкала: статья за поданные декларации не сработает

 Новости за день