Луценко призначив нового прокурора Полтавської області

Генеральний прокурор України Юрій Луценко обрав нового прокурора Полтавщини. Ним став Микола Кармазін. Дане рішення генпрокурор оголосив на офіційній зустрічі з представниками полтавської прокуратури. Про це у своєму Фейсбуці пише речник Луценка Сарган Лариса, передає replyua.net.
Як відомо, минулого року Кармазін обіймав посаду прокурора відділу нагляду за дотриманням виконання закону під час проваджень ОРД, досудового розслідування та підтримки державного звинувачення Департаменту спостереження у кримінальному провадження Генеральної прокуратури. Новоспечений прокурор Полтавщини також подавав свою електронну декларацію за минулий рік.
Кармазін володіє двома земельними ділянками. Однією у селі Балясному Диканьського району (465 квадратних метри) та у селі Марченки цього ж району (570 квадратів землі). У його декларації зазначається, що на основній роботі він заробив за 2015 рік дещо більше 315 тисяч гривень. 80 тисяч – пенсії. 19 тисяч доларів США він зберігає у готівці. Дружина Людмила володіє квартирою, загальна площа якої 64 кв. м., отримала зарплату 72.5 тисяч гривень та 500 гривень заробила на підприємницькій діяльності. Автомобілями Кармазін, згідно з декларацією, не володіє.
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