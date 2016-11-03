"Розмова-привид" схвилювала МЗС України та Киргизії

Зовнішньополітичні відомства України та Киргизії встановлюють деталі випадку, який стався напередодні, коли була запланована розмова між двома президентами вищезазначених країн. Про це кореспонденту «УП» розповіла прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца, передає replyua.net.
«Петро Порошенко запланував ряд дипломатичних переговорів з метою просування ініціативи України в ООН стосовно кричущих випадків порушення прав людини кримськотатарського народу з боку країни-агресора. Таке обговорення було заплановано і з главою держави Киргизстан Алмазбеком Атамбаєвим», - зазначила вона.
«Наразі і українська, і киргизька сторони займаються перевіркою інформації про сплановану провокацію. До такої згоди під час розмови дійшли глави МЗС двох держав. Дана розмова тільки що завершилась. Зараз українське відомство займається встановленням всіх деталей, в тому числі і технічних», - прокоментувала події Беца. «Ми вже зараз розуміємо, що головна мета цих дій – перешкодити Україні у відстоюванні прав кримчан», - наголосила речниця. Як повідомлялося раніше, сьогодні, 3-го листопада на сайті президента України повідомили, що відбулася розмова між Порошенко та Атамбаєвим. У Киргизії заперечують це.
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