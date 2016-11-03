НАЗК нагадує про відповідальність за ухилення від подачі декларації

Заступник керівника Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький нагадав деяким представникам державної служби про відповідальність за недотримання термінів подання декларації. Про це він пише у своєму акаунті в соціальній мережі Фейсбку, інформує replyua.net.
«Після подачі декларацій після визначеного строку наступає адміністративна відповідальність. А в тому випадку, якщо ви взагалі не подасте її, то за це передбачена відповідна кримінальна відповідальність», - наголосив Радецький, звертаючись до Сергія Клюєва, В'ячеслава Богуслаєва та депутата-втікача Олександра Онищенка. Як зазначалося раніше, крім вищезазначених осіб вчасно не подали свої електронні декларації ще четверо нардепів: Марія Матіос, Олександр Гіршфельд, Ігор Шкіря і Юрій Шухевич. Троє з них вже подали декларації, запізнившись з терміном. Марія Матіос ще не подала декларацію у зв’язку з тим, що вона знаходиться у лікарні на стаціонарі. Як відомо, перед цим про кримінальну та адміністративну відповідальність зволікаючим з поданням декларацій депутатам нагадав також генеральний прокурор Юрій Луценко, який зазначав, що від покарання ніхто не втече.
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