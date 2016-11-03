Луценко хоче притягнути до відповідальності Новинського

Голова Генеральної прокуратури України Юрій Луценко закликає парламент надати дозвіл на затримання та притягнення до відповідальності народного депутата Новинського Вадима. Про це Луценко пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, додавши фото відповідного подання, передає replyua.net.
Як повідомлялося раніше, 28-го жовтня поточного року генпрокурор розповів, що готує подання до Верховної Ради на зняття з депутата Вадима Новинського недоторканості та отримання дозволу на його затримання. Луценко повідомляв про спроби колишнього президента Віктора Януковича взяти під контроль релігійні та громадські організації. Він згадав випадок, коли за наказом Януковича волі позбавили митрополита Олександра Драбинка.
«Справа про викрадення людини буде передана до суду одразу ж після того, як парламент ухвалить необхідне рішення. Саме в тому провадженні в участі в злочину підозрюється народний депутат Вадим Новинський також. Він часто фігурував у різних справах, пов’язаних з попередньою владою», - розповідав Юрій Луценко. За попередніми даними ГПУ, Новинський був ключовим елементом у брудних справах Януковича проти прав та свобод християнських громад.
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