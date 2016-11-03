Марк Фейгин: На месте Сущенко мог быть любой другой журналист, пишущий на политические темы

Как передает replyua.net, украинского журналиста Романа Сущенко, арестованного в Москве более месяца назад, ФСБ начало разрабатывать еще в прошлом году. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил адвокат украинского журналиста Марк Фейгин. Он говорит, что судебный процесс над Сущенко может затянуться на два года, если не будет политической воли с российской стороны ускорить рассмотрение дела.
«Если не Сущенко, то был бы кто-то другой», - отмечает адвокат Марк Фейгин, потому что дело мотивировано конфликтом между Украиной и Россией.
Всех журналистов, пишущих на политические темы, в ФСБ России рассматривают, как потенциальных или реальных агентов, подчеркивает Фейгин и добавляет, что к нему отношение такое же. «Мы можем получить к концу года какое-то новое вбрасывание. В основном для международного общественного мнения бросят какой-то фильм, наверное, на канале «НТВ» или для какого-то Russia Today. Пропагандисты будут рассказывать, какого страшного шпиона в лице Романа Сущенко поймали, и, что все агентство «Укринформ» такое же страшное и опасное. «Это первое, к чему следует готовиться. Безусловно, объектом этой контратаки буду и я, журналисты будут рассказывать, что я «плохой человек», «русофоб», «жидобандеривец» и так далее, потому что это происходит постоянно», - заявил Марк Фейгин.
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