Тепер деякі суперечки можна буде вирішувати без суду



Вже в першому читання Верховна Рада України прийняла ухвалила законопроект №3665 «про медіацію». Як



Під час свого виступу, доповідаючи про даний законопроект, Сотник Олена заявила, що для України це абсолютно новий крок. В той самий час Альона Шкрум зазначила, що медіація – це замін врегулюванню суперечок через суд. Простіше кажучи, замість того, щоб іти до суду, люди можуть звертатися до медіаторів. За її словами, таким чином судова система стане більш «розвантаженою».



«Насамперед це упорядковані переговори, де медіатор стає таким собі посередником між двома конфліктуючими сторонами та намагається допомогти їм знайти спільну мову. На сьогоднішній день це буде дуже актуальним в Україні, оскільки довіра до судової системи дуже підірвана», - зазначила Шкрум. Вона також зауважила, що в декількох країнах світу, зокрема в



Горячая тема: Простые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Вже в першому читання Верховна Рада України прийняла ухвалила законопроект №3665 «про медіацію». Як повідомляє replyua.net , «За» відали свої голоси 238 народних обранців. Даний проект закону розроблявся сімома депутатами: Вікторією Пташник, Альоною Шкрум, Березою Бориславом, Сироїд Оксаною, Оленою Сотник, Алєксєєвим Сергієм та Ємецем Леонідом.Під час свого виступу, доповідаючи про даний законопроект, Сотник Олена заявила, що для України це абсолютно новий крок. В той самий час Альона Шкрум зазначила, що медіація – це замін врегулюванню суперечок через суд. Простіше кажучи, замість того, щоб іти до суду, люди можуть звертатися до медіаторів. За її словами, таким чином судова система стане більш «розвантаженою».«Насамперед це упорядковані переговори, де медіатор стає таким собі посередником між двома конфліктуючими сторонами та намагається допомогти їм знайти спільну мову. На сьогоднішній день це буде дуже актуальним в Україні, оскільки довіра до судової системи дуже підірвана», - зазначила Шкрум. Вона також зауважила, що в декількох країнах світу, зокрема в США та Австралії медіація являється головною умовою в таких ситуаціях, як поділ прав після розлучення.