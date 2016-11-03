Поярков: девственные мозги избирателей отреагировали на декларации

Можно с наслаждением наблюдать, как девственные мозги украинских избирателей усиленно начали работать после ознакомления с декларациями, и по итогам всех собранных деклараций можно сделать вывод – не больше 15 нардепов честно описали все свое имущество, остальных нужно разделить на два потока свистоболов – первый поток свистит о том, чего у них нет, а другой поток свистит о том, что они задекларировали абсолютно все. Одни нардепы врут о том, чего у них нет и в помине, другие врут о том, что они имеют. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Сергей Поярков, известный художник.
«Первый человек, которого нужно немедленно морально казнить, - это Гонтарева. Если ты являешься главой НБУ, но при этом хранишь накопления в иностранной валюте, президент должен тебя четвертовать. Только конченные твари могут уговаривать украинцев нести гривны в банк, а сами хранят деньги в валюте. Уволить с должности и назначить пожизненный ежемесячный штраф в десять тысяч долларов», пишет Поярков. Далее, отмечает художник, если бы Олег Ляшко написал, что у него миллион вил, мы бы от души повеселились, но он задекларировал миллион долларов, и это при том, что человек никогда не занимался бизнесом.
«Не написать о декларации Лещенко просто невозможно! Если посчитать его общий доход за всю жизнь, примерно столько же он хранит наличкой. Он купил квартиру, которая обошлась дороже, чем Лещенко заработал за всю жизнь, и получается, что Лещенко – это мультимиллионер, обворовавший пенсионеров», добавляет Поярков.
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