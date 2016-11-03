Эксперт: после е-деклараций может последовать жесткая реакция от МВФ

Большое внимание МВФ будет приковано к е-декларациям, которые предоставили украинские чиновники и политики, и не исключено, что руководство финансового института откажется предоставлять Украине очередной транш. Как сообщает replyua.net, такое мнение «Слову и Делу» высказал Александр Демьянчук, кандидат политических наук.
По его словам, на получение транша от МВФ может повлиять несколько факторов, в том числе и декларации. Демьянчук отметил, что после приезда в Украину миссия МВФ обязательно учтет, на что Украина потратила ранее выделенные средства. «Обнародование деклараций вызвало большой резонанс в обществе, однако это стало очень важным этапом для Украины, ведь рано или поздно надо было разоблачить некоторых лиц», подчеркнул эксперт.
Он уверен, что решение о выделении транша МВФ никак не свяжет с декларациями, однако они могут повлиять на условия предоставления транша, и финансовый институт может их ужесточить. «Пока не ясно, смогут ли принять эти условия наши политики. Также непонятно, смогут ли они их выполнить», заявил Демьянчук. По его мнению, декларации могут иметь самые непредсказуемые последствия.
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