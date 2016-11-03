В Украине начнут сокращать размер субсидий

Из-за повышения минимальной заработной платы в Украине многим семьям начнут урезать субсидии, сообщает replyua.net. Уже совсем скоро рост зарплат в нашей стране приведет к пересмотру правил оформления и начисления субсидий. Скорее всего, большинство украинцев смогут сохранить льготы, но субсидии станут намного меньше. Ранее Андрей Рева, министр соцполитики, пообещал украинцам, которые уже успели оформить льготы на этот отопительный сезон, что им размер субсидий не сократят до середины весны, и только в мае, уже после отопительного сезона, порядок начисления будет пересмотрен. Нужно отметить, что к концу текущего года примерно каждая вторая украинская семья будет пользоваться субсидиями.
В правительстве уверяют, что на коммуналку украинцы будут тратить не больше 15 процентов от общего дохода, но так ли это на самом деле? После начисления субсидий каждая семья начинает платить так называемый обязательный платеж, который рассчитывается исключительно индивидуально для каждой семьи, исходя из ее общего бюджета. Также учитываются и социальные нормы потребления – в случае их превышения придется платить по новым тарифам. Эксперты отмечают, что существуют два варианта развития событий. Если минимальную зарплату повысят, размер субсидий сократится.
Однако если в стране грядет еще одно повышение тарифов, но при этом доход семьи никак не изменится к тому моменту, можно будет рассчитывать на такие же суммы в платежках, как и раньше. Нужно отметить и то, что Кабмин решил сократить нормы потребления, и они сократятся не только сейчас, но и еще один раз в следующем году. О социальных нормах потребления говорится и в меморандуме, заключенном с Международным валютным фондом. Допустим, если ваша семья этой зимой будет получать те же доходы, что и раньше, а также не изменит объемы потребления, а в стране не повысят тарифы, уже совсем скоро придется платить на несколько сотен гривен больше.
Если сейчас вы платите за квартиру 1100 гривен, через непродолжительное время сумма в платежке вырастет до 1800 гривен. С помощью повышения зарплаты правительство намеревается сэкономить около пяти миллиардов гривен на субсидиях для населения. Получается, что семьям, которые живут только на минималку, зарплаты увеличат, однако и субсидии тоже пересчитают. В итоге выходит замкнутый круг – из-за сокращения размера субсидий увеличение заработной платы на улучшение жизни никак не повлияет.
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