Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

В Фейсбуке началась травля Матвея Ганапольского, и эта история набирает нешуточные обороты. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Айдер Муждабаев. По словам журналиста, все начиналось с безобидного поста, а закончилось тем, что было предложено выгнать ведущего из Украины.
«Вы хоть знаете, кто такой Матвей Ганапольский? Вы говорите о непатриотизме, но при этом понятия не имеете, что этот человек родился и рос в Украине, а его украинский язык намного лучше украинского языка тех людей, которые набросились на ведущего. За много лет нашего знакомства я ни разу не слышал от Матвея хотя бы одного плохого слова об Украине. Я публиковал его тексты об Украине, и причем делал это в Москве!», пишет Муждабаев.
По его мнению, те, кто набросился с критикой на Ганапольского, понятия не имеют, что это за человек, и они ни разу не читали его публикации. «Вы, горячие головы, прекращайте травлю человека. Говорите по существу дела, но не переходите на личности», заявляет Муждабаев.
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