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Первая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября

Первая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября
Как передает replyua.net, миллионы украинцев выходят 4 ноября против олигархата – с таким заголовками сегодня появились некоторые материалы в СМИ. Что интересно, кто организатор протеста и против чего конкретно СМИ созывают выходить на улицу людей неизвестно.

Украинский политолог Евгений Магда, комментируя подобные новости, назвал их «манипуляцией», которая рассчитана на украинцев, которые живут эмоциями, а не умом.

В тексте, который разместили СМИ, идет призыв к тому, чтобы перестать сложа руки смотреть, как растут доходы депутатов. «В стране экономический кризис и люди едва выживают... И вот в это самое время, когда всем так невыносимо трудно, депутаты жируют, как они показали это в своих декларациях. Украинцы, вы и это готовы проглотить? Вся страна в социальных сетях возмущается уже несколько дней, а на Майдане ветер завывает. Если мы промолчим, то нашему достоинству грош цена», – говорится в тексте, который так похож на горячие речи некоторых политиков.

Весь текст сопровождается набором фото от разрушенных домов на Донбассе, похорон бойцов АТО и заканчивая фотографиями певца Кузьмы.

Горячая тема: «Ветерани ДНР» не хочуть більше воювати проти українців
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