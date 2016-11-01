МОН виявило "шкідливий" матеріал в курсі "Сімейні цінності"

Міністерство освіти та науки скасувало прийняте позитивне рішення Науково-методичної комісії щодо навчального методичного посібника для програми навчання, яка має назву «Сімейні цінності». Про це повідомив прес-центр МОН на офіційному веб-сайті відомства, передає replyua.net.
Відповідний лист вже розіслали інститутам післядипломної педагогічної освіти, управлянням освіти та департаментам у регіонах. «Курсова програма, методичні посібники та інші матеріали для даного курсу будуть передані для повторного опрацювання комісії», - розповіла голова Міносвіти та науки Гриневич Лілія.
Також вона зауважила, що за останній час виявлення дискримінаційної частки у навчальній методичній літературі набуло масового характеру. Таким чином, за словами міністра, потрібно вживати радикальних та послідовних заходів. Гриневич запевняє, що її відомство вже в найближчий час розробить наказ для підвищення якості подібної літератури. «Наразі питання про те, у скількох школах викладається даний факультатив, не має ніякого сенсу. Навіть якщо дискримінаційний зміст даної програми є хоча б в одній школі – це вже серйозна проблема», - наголосила міністр освіти та науки України.
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