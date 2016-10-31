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Активы Олега Бахматюка арестованы в связи с иском Нацбанка

Активы Олега Бахматюка арестованы в связи с иском Нацбанка
Пресс-центр НБУ сегодня сообщает, что имущество и денежные средства на банковских счетах, принадлежащие Олегу Бахматюку, основателю крупнейшего вертикально интегрированного агрохолдинга Украины UkrLandFarming, были арестованы судом в связи с подачей иска НБУ - об этом передает replyua.net.

Сумма арестованных активов составляет 1,2 миллиарда гривен. Исполнительное производство по делу против Бахматюка было открыто двадцать восьмого октября текущего года на основании определения киевского суда. Аресту подлежит его имущество, как движимое, так и недвижимое, в частности – его дом площадь 1 049 квадратных метров в Козине, а также денежные средства, находящиеся на счетах в банках «ПАО «КБ Финансовая Инициатива» и «ПАО «ВиЭйБи Банк».

Иск НБУ был подан в связи с невыполнением Бахматюком обязательств, установленным кредитным договором с ПАО «ВиЭйБи Банк», по котором он выступает поручителем. В сообщении на сайте НБУ указывается, что исполнительное производство против Бахматюка было открыто еще в 2015 году, однако тогда государственные исполнители отказались выполнять решение суда, сославшись на незначительные формальности – в постановлении якобы не были указаны адрес и идентификационный код должника. НБУ пришлось обжаловать бездеятельности исполнителей в суде и ждать открытия нового исполнительного производства.

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