ГПУ відкрила справу проти Лещенка

Генеральна прокуратура України почала займатися досудовим розслідуванням за кримінальною справою проти народного депутата України від «Блока Петра Порошенка» Сергія Лещенка, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Про це сьогодні, 31-го жовтня, представникам «УП» розповіли у прес-центрі ГПУ, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що після проведення розгляду звернення від народного депутата Пинзенка Павла стосовно незаконного збагачення нардепа Сергія Лещенка та деяких інших питань в розслідуванні особливо важких справ Головного слідчого управління Генпрокуратури від 27-го жовтня цього року було внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відповідно було розпочато досудове розслідування за фактом незаконного збагачення посадової особи, яка виконує функції держави та займає посаду з особливо високим рівнем відповідальності.
Наразі справа Лещенка проходить за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Крім того також було отримано клопотання від ще одного депутата на перевірку квартир нардепів Світлани Заліщук та Сергія Лещенка. Дане звернення було передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 18-го жовтня.
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