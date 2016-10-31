Правозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество

90 процентов населения Украины – это абсолютно нищие люди по сравнению с нардепами, обнародовавшими свои декларации, и информация, поступающая последние дни, просто шокирует. Как сообщает replyua.net, об этом правозащитник Эдуард Багиров заявил в комментарии Обозревателю.
«Как я был наивен, полагая, что в украинской власти может набраться хотя бы пять процентов честных людей, но они все оказались настолько богаты, что примерно 90 процентов украинцев по сравнению с ними – нищета. Большие сомнения в порядочности и честности нардепов. Их доходы не соответствуют их зарплатам, и у НАБУ появится огромный фронт работы», подчеркнул правозащитник. Также он считает, что народные избранники – бессовестные люди.
«Знаете, что шокирует? Эти люди, имея миллионы, имели наглость выпрашивать компенсацию на оплату жилья! Морально деградирующие личности, они получали дополнительно деньги из народного кошелька. Они недостойны выполнять свои обязанности в Верховной Раде», заявил Багиров. По его мнению, если собрать все задекларированные деньги, Украине не понадобится помощь МВФ, а украинцы станут богатыми людьми.
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