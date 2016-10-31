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Порошенко молодший живе у маленькій квартирі та їздить на трьох автомобілях

Порошенко молодший живе у маленькій квартирі та їздить на трьох автомобілях
Народний депутат, син президента України Петра Порошенка Олексій вніс до своєї електронної декларації лише два об’єкта нерухомого майна: не дуже велику квартиру в Києві площею дещо більше 80 квадратних метрів та офіс у Вінниці площею майже 179 квадратів. Про це можна дізнатися з його е-декларації, яка знаходиться на офіційному сайті НАЗК, інформує replyua.net.

Ніякого іншого нерухомого майна у декларації Олексія Порошенко немає. У декларації його дружини Юлії вказаний годинник Breguet, який вона купила два роки тому. Ціна за годинник не вказана. У нардепа три автомобілі: BMW 320і 2011 року випуску, Land Rover Discovery та «старенький» Газ-14 81-го року. У графі доходи Олексій Петрович вказав лише зарплату народного депутата України – за 2015 рік він зароби дещо більше 77 тисяч гривень та отримав 80.5 тисячі гривень на виконання діяльності депутата.

В той самий час його дружина Юлія на незазначеному основному місці роботи заробила 2 мільйона гривень, згідно з декларацією. Також вона отримала 70 тисяч у вигляді страхової компенсації, приблизно 60 тисяч за декретну відпустку та майже 25 тисяч процентами. Ні Олексій, ні його дружина не вказали джерела доходів, вписавши у відповідні полі замість назв підприємств чи установ свої імена.

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