валюта
СпецтемаУкраїнський мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом | Посетите новый финансовый форум

Електронні декларації мають подавати всі громадяни України - Ляшко

Електронні декларації мають подавати всі громадяни України - Ляшко
Керівник «Радикальної партії» Олег Ляшко хоче, щоб всі без винятку громадяни України заповнили «нульові декларації» та звітувалися перед Україною про свої статки щорічно, так як це робитимуть чиновники. Про це Ляшко заявив сьогодні, 31-го жовтня, під час погоджувальної ради, інформує replyua.net.

«З декларуванням чиновників все зрозуміло. Потрібно рухатися далі – запровадити нульові декларації, щоб всі громадяни України декларували свої статки на щорічній основі. Напевно ще раз варто нагадати статтю 67 з Конституції України, яка каже, що всі громадяни України мають подавати декларації про свої доходи та майновий стан», - каже політик.

В той самий час Ляшко висловив своє обурення з того приводу, що Україна звертається до МВФ, щоб позичити мільярд, в той самий час як «під подушками та матрацами чиновників», як показують результати декларування, лежить щонайменше 40 мільярдів. Ляшко закликає відповідні органи звернути особливу увагу на значну кількість декларантів та взятися за них. «Ми почали та показали, як це робиться. Тепер це можуть робити і всі інші. Наразі завдання антикорупційного бюро та НАЗК перевірити достовірність введеної декларантами інформації: встановити, чи дійсно витрати відповідають вказаним прибуткам», - додав радикал.

Горячая тема: Французький письменник з російським корінням, приїхав на Донбас воювати, за що жорстоко поплатився
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
30 окт 2016
21992

Французький письменник з російським корінням, приїхав на Донбас воювати, за що жорстоко поплатився

Український блогер і журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook поділився ще однією шикарною історією про шизофреніка, який 20 років прожив у Франції, а потім вирішив, що йому нудно, і

30 окт 2016
6283

Ахеджаков: Поразили меня элитные авто 2014-2016 годов выпуска, у людей, рвавших вышиванки на груди за Украину

Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в Facebook обратил внимание общественности не на огромнейшие доходы чиновников разного ранга, которые показали их в


Свежие новости

Електронні декларації мають подавати всі громадяни України - Ляшко

Эйдман: Путин готовит новые заговоры в странах Восточной Европы

В Донецке опять пошла волна внутренних разборок

У дружини Бойка чималі банківські вклади

Новые санкции Украины против РФ вступают в силу

Поклонська розповіла, що її завалюють листами українці

Фракції готові скасувати підвищення зарплати депутатам - Парубій

На Донбасс запускают еще один поезд

Існує загроза екологічної катастрофи на Донбасі - СЦКК

Прем'єр-міністр Білорусі пояснив, звідки взялися «білоруські» креветки в Росії

В Италии паника – тысячи людей ночуют на улице

Банк Порошенко продолжает наращивать прибыль

Общество «проглотит» е-декларации и тот, кто имеет «золотые» виллы, продолжит кричать о высоких ценах

Порошенко заплутався у власній брехні - журналіст

Тымчук: боевики выдвинули новые версии

Бойовики почали підозрювати свою "міліцію" у вбивстві Павлова

Рабинович: американское предвыборное. В России такого не покажут

Львівське сміття добралося до Житомирщини та Сумщини

14 грудня відбудеться конкурс з продажу ОПЗ

Чому Яценюк не подає декларацію?

 Новости за день