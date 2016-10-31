Електронні декларації мають подавати всі громадяни України - Ляшко

Керівник «Радикальної партії» Олег Ляшко хоче, щоб всі без винятку громадяни України заповнили «нульові декларації» та звітувалися перед Україною про свої статки щорічно, так як це робитимуть чиновники. Про це Ляшко заявив сьогодні, 31-го жовтня, під час погоджувальної ради, інформує replyua.net.
«З декларуванням чиновників все зрозуміло. Потрібно рухатися далі – запровадити нульові декларації, щоб всі громадяни України декларували свої статки на щорічній основі. Напевно ще раз варто нагадати статтю 67 з Конституції України, яка каже, що всі громадяни України мають подавати декларації про свої доходи та майновий стан», - каже політик.
В той самий час Ляшко висловив своє обурення з того приводу, що Україна звертається до МВФ, щоб позичити мільярд, в той самий час як «під подушками та матрацами чиновників», як показують результати декларування, лежить щонайменше 40 мільярдів. Ляшко закликає відповідні органи звернути особливу увагу на значну кількість декларантів та взятися за них. «Ми почали та показали, як це робиться. Тепер це можуть робити і всі інші. Наразі завдання антикорупційного бюро та НАЗК перевірити достовірність введеної декларантами інформації: встановити, чи дійсно витрати відповідають вказаним прибуткам», - додав радикал.
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