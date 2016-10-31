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«Які там гроші, ви про що?». Стало відомо ім’я політика, який «найчесніше» задекларував свої статки

«Які там гроші, ви про що?». Стало відомо ім’я політика, який «найчесніше» задекларував свої статки
В номінації «найхитріший» політик XXІ століття беззаперечну пальму першості здобула лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Як виявилося, все, чим володіє сім'я Тимошенко, записано в основному на чоловіка. У самої Юлії Тимошенко є лише півмільйона гривень в банку і 300 тисяч гривень готівкою на руках, свідчать дані в декларації, інформує replyua.net.

У декларації, заповненій Тимошенко, зазначено, що політик не має власного житла і автомобілів. Тимошенко навіть доводиться жити в орендованому будинку, який орендує у двоюрідної сестри, у якої, певно, зі статками дещо краще. Лише чоловік рятує, тим, що має невеличкий бізнес, ну, як невеличкий, записані дев'ять компаній і їздить він на не дуже дорогих авто: ГАЗ і Мерседес, останній використовує рідше, бо бензин дорогий.

Коментуючи декларації політиків, політичний аналітик Павло Нусс емоційно прокоментував декларацію Тимошенко, назвавши її декларацією брехні і жадібності.

«Це ж наскільки потрібно ненавидіти народ, щоб ось так нахабно брехати і відкрито вважати цей же народ тупим стадом? Електронне декларування розкрило величезну кількість багатих українських політиків, багато хто продовжує приховувати свої доходи, але обман Тимошенко в своїх деклараціях вражає своєю систематичністю. Більш того. Сам факт того, що вона наполегливо продовжує приховувати свій бізнес і доходи говорить про те, що ці доходи сумнівного походження», – зазначив Павло Нусс.

Горячая тема: Волонтер: Я каждый день попрошайничаю, выпрашивая для бойцов вещи, когда увидел декларации, меня накрыло
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