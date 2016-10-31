валюта
СпецтемаУкраїнський мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом | Посетите новый финансовый форум

Казарин: в аннексии Крыма имеется определенный плюс

Казарин: в аннексии Крыма имеется определенный плюс
В оккупации полуострова Крым есть ирония судьбы и даже некоторые плюсы – благодаря аннексии были созданы условия для развития Украины, и, если бы не оккупация, элиты Украины продолжали бы жить по-старому после Майдана. Как информирует replyua.net, об этом для «Крым Реалии» пишет Павел Казарин.

По словам журналиста, Украина всегда была коррупционно-корпоративным государством – и при Кучме, и при Ющенко, а при Януковиче система стала более криминальной, однако после его бегства Украина снова вернулась к прежней системе. «Люди, вставшие у руля после Майдана, были из старой эпохи, и о реформах можно было говорить дальше, но не проводить их. Что-то реформировать – означает выйти из комфортной зоны. И если бы не случилось аннексии Крыма, все бы не повернулось в другое русло», отмечает Казарин.

По его мнению, прежний комфорт уже не удалось удержать, и, если бы элиты продолжили жить, как раньше, они бы все потеряли. «Вероятно, произошло не то, чего все ждали, но реальность довольно суровая вещь. Но в ней есть и преимущества. Если бы не было оккупации, все бы ограничилось косметическими переменами», считает Казарин.

Горячая тема: Волонтер: Я каждый день попрошайничаю, выпрашивая для бойцов вещи, когда увидел декларации, меня накрыло
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
30 окт 2016
19669

Французький письменник з російським корінням, приїхав на Донбас воювати, за що жорстоко поплатився

Український блогер і журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook поділився ще однією шикарною історією про шизофреніка, який 20 років прожив у Франції, а потім вирішив, що йому нудно, і

30 окт 2016
7614

Сосчитаем деньги Мельничука: состоянием экс-командира «Айдара» можно сделать Украину одной из богатейших стран

Несколько часов назад стало известно, что Сергей Мельничук, бывший командир «Айдара», задекларировал почти 39 миллиардов долларов доходов за прошлый год. Replyua.net уже сообщал об этом ранее, однако


Свежие новости

«Які там гроші, ви про що?». Стало відомо ім’я політика, який «найчесніше» задекларував свої статки

Савченко назвала причину поездки в Россию

Казарин: в аннексии Крыма имеется определенный плюс

В Украине могут изменить правила парковки

Синоптики: в Украине снег и очередное понижение температуры

Уход иконы стиля: Шер завершает карьеру певицы

Пионтковский: ждем начала грандиозного спектакля

Эксперты предупредили о резком скачке цен на овощи

Еще раз о декларациях: Саакашвили оказался самым бедным политиком Украины

Журналист: Путин проведет новое тестирование

Пономарь: «пенная» неделя с важными новостями

Снижение рейтинга Клинтон приведет к падению индекса доллара - эксперты

"Зеленоглазую афганскую девочку" с обложки "National Geographic" освободили под залог

ИГИЛ расширяет свою деятельность в Алжире

Лидер демократов в Сенате США обвинил ФБР в нарушении закона

Последствия землетрясения в Италии - новые сведения

Власти США приказали семьям дипломатов в Стамбуле покинуть Турцию

Давление оппозиции на президента Венесуэлы растет

ЕС и Канада подписали соглашение о свободной торговле, но бой еще не окончен, - Reuters

Китай пошел на уступки Филиппинам после визита Дутерте

 Новости за день