Казарин: в аннексии Крыма имеется определенный плюс

В оккупации полуострова Крым есть ирония судьбы и даже некоторые плюсы – благодаря аннексии были созданы условия для развития Украины, и, если бы не оккупация, элиты Украины продолжали бы жить по-старому после Майдана. Как информирует replyua.net, об этом для «Крым Реалии» пишет Павел Казарин.
По словам журналиста, Украина всегда была коррупционно-корпоративным государством – и при Кучме, и при Ющенко, а при Януковиче система стала более криминальной, однако после его бегства Украина снова вернулась к прежней системе. «Люди, вставшие у руля после Майдана, были из старой эпохи, и о реформах можно было говорить дальше, но не проводить их. Что-то реформировать – означает выйти из комфортной зоны. И если бы не случилось аннексии Крыма, все бы не повернулось в другое русло», отмечает Казарин.
По его мнению, прежний комфорт уже не удалось удержать, и, если бы элиты продолжили жить, как раньше, они бы все потеряли. «Вероятно, произошло не то, чего все ждали, но реальность довольно суровая вещь. Но в ней есть и преимущества. Если бы не было оккупации, все бы ограничилось косметическими переменами», считает Казарин.
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