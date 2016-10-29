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Український мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом

Український мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом
Голова наглядової ради холдингу Global Spirits, який володіє правами на торгову марку «Хортиця» Євген Черняк іронічно прокоментував доходи українських чиновників, інформує replyua.net.

«Після опублікування електронних декларацій українських чиновників всі учасники списку Форбс відчули себе лохами!», - написав на своїй сторінці в Facebook бізнесмен, який за версією журналу Forbes в 2015 році зайняв 16 рядок у рейтингу найбагатших українців зі статками 325 мільйонів доларів.

Він також запропонував зробити журналістам новий рейтинг з чиновників, які максимально збагатилися після Майдану. «Це обчислюється математичним методом і звіркою декларацій, поданих до Майдану (2 роки тому) і сьогоднішніх, електронних. Всіх нас чекають дивовижні відкриття. З цієї хвилини прошу вважати мене жебраком! У мене немає готівки мільйонів, немає вертольотів , немає колекції годинників, і навіть, здивуєтеся, немає особистої церкви, внесеної до декларації одним з депутатів. Тема декларацій закрита. Залишилося сплатити з задекларованого податки», - іронічно резюмував Черняк.

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