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З грошима, за які можна купити квартиру, Холодницький знімає кімнату

З грошима, за які можна купити квартиру, Холодницький знімає кімнату
Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницький Назар вніс до своєї декларації 53 тисяч доларів США, 12 тисяч євро та 50 тисяч гривень готівкою. Про це можна дізнатися з його декларація, розміщеній на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, інформує replyua.net.

Холодницький стверджує, що знімає кімнату в гуртожитку у Вишневому. Також у його декларації записана квартира в тому самому Вишневому, що на Київщині, загальною площею 61 кв. метр, хазяїном якої являється Холодницька Марія Павлівна. Також керівник САП має у своїх володіння дві земельні ділянки: одна на 10 соток, інша - на 12. Також він задекларував автомобіль Mitsubishi Outlander, придбаний в 2010-му році за 135 тисяч гривень.

Майже 268 тисяч гривень він заробив, обіймаючи посаду головного заступника прокурора АР Крим. Майже 56 тисяч Холодницький заробив у Генеральній прокуратурі України. На його банківському рахунку зберігається дещо більш 61 тисячі гривень. У графі про готівкові збереження керівник антикорупційної прокуратури вказав 53 тисячі американських доларів, 12 тисяч євро та 50 тис. гривень. В той самий час перед ним заборгували 4 тисячі доларів.

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