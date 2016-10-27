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На виборах президента США переможе той, хто більше любить Україну - Порошенко

На виборах президента США переможе той, хто більше любить Україну - Порошенко
Президент України Петро Порошенко зазначає, що кандидати в президенти Сполучених Штатів Америки завжди говорять про проблему на Донбасі, оскільки це їхній основний ключ для того, щоб «пробитися» в президенти. Про це він заявив, виступаючи в «Острозькій академії», інформує replyua.net.

«Зверніть увагу на те, що відбувається у передвиборній кампанії всіх кандидатів у президенти США. Вони часто згадують Україну, і розповідають про те, як вони її люблять. Вам цікаво чому так відбувається? А як Україну можна не любити? Інакше у тебе просто не буде шансів перемогти на виборах», - каже глава держави. Порошенко після своїх зворушливих слів зазначив, що Україна – це чудовий приклад єднання, якого не було на протязі кількох десятиліть під впливом Москви.

Як повідомлялося раніше, 20-го жовтня відбулися треті – вирішальні теледебати між республікантом Дональдом Трампом та демократом Хілларі Клінтон. Згідно з результатами проведеного опитування серед глядачів даних дебатів, третій раз поспіль перемогла кандидат Хілларі Клінтон, отримавши від майбутніх виборців 52% «голосів», в той самий час як Дональду Трампу дісталося 39%. Як відомо, вибори наступного президента США проведуть 8-го листопада 2016 року.

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