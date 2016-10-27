За рейси до окупованого Криму РФ має виплатити Україні 720 мільйонів

Російські авіакомпанії, що виконують незаконні рейси до окупованого Криму, мають виплатити Україні штраф, загальним розміром понад 721 мільйон гривень. Про це розповіли представники Державної авіаційної служби України, пише агентство «УНІАН», передає replyua.net.
«За ввесь період польотів літаків російських авіаліній з початку анексії Російською Федерацією до автономної республіки Крим, порушуючи закони України, Державіаслужба нарахувала 721 мільйон гривень штрафу», - зазначили в повідомленні. Там також зауважили, що за ввесь період порушень українська сторона внесла більш ніж 5 тисяч постанов. В той самий час в авіаслужбі розповіли про щоденні рейси з Сочі до Сімферополя авіакомпанії «Аерофлот»: «Проти них вже відкрито більш ніж 1 тисячу судових проваджень для стягнення штрафів».
Проте такі заходи досі не змусили російські авіаційні компанії виплатити хоча б один штраф. «До сьогоднішнього дня, не зважаючи на тисячний список порушень та штрафів, ми не отримали жодної компенсації», - підкреслили в Державіаслужбі. Як повідомлялося раніше, з моменту анексії українського півострова в Державній авіаційній службі заборонили всі рейси над територією окупованого Криму.
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