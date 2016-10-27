Муженко: в Украине проводятся испытания новых ПВО

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины заявил о том, что Воздушные силы Украины продолжают приобретать новые возможности.
Как сообщает replyua.net, на своей странице в Фейсбуке Виктор Муженко написал о том, что в настоящий момент Украина продолжает испытания самых современных отечественных разработок средств противовоздушной обороны. По его словам, уже можно говорить о достойных результатах, но испытания еще продолжаются. Глава Генштаба подчеркнул, что новейшие разработки средств ПВО позволят улучшить эффективность использования систем радиотехнических войск, а также эффективность применения авиации. «Воздушные силы Украины шаг за шагом продолжают приобретать новые возможности», сообщил Муженко.
Напомним, что ранее в Генштабе Украины заявили о том, что в текущем году для доукомплектования военной техникой и вооружением воинских частей ВСУ было поставлено порядка полутора тысяч единиц военной техники и вооружения. Из этого количества около 550 единиц были отремонтированы на отечественных предприятиях, а свыше 850 единиц являются новыми или модернизированными образцами.
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