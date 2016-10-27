Анна Гопко: Все 27 стран, которые ратифицировали соглашение об ассоциации, ждут только Нидерланды

Как передает replyua.net, председатель комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко и автор текста Соглашения об ассоциации Тарас Качка в эфире «Громадського радио» рассказали, чем Украине может грозить отказ Нидерландов от ратификации ассоциации между Украиной и ЕС.
Времени до судьбоносного решения остается не так много. До 1 ноября правительство Нидерландов должно дать окончательный ответ: или они выполняют решение консультативного референдума, который состоялся весной или же принимают какое-то другое решение. Следует напомнить, что решение референдума не является обязательным к исполнению для правительства Нидерландов. «Несколько фракций в голландском парламенте, которые представлены в правительство и премьер-министр Рютте сами решили, что дадут свой окончательный ответ Украине до 1 ноября. Уже несколько обращений со стороны правительства в парламент произошло. Сейчас все понимают, что «нет» - это не ответ и не выход. С другой стороны, шансов на то, что до 1 ноября удастся завершить процедуру голосования и передать доверительную грамоту, тоже нет. Понятно, что на сегодняшний день работа направлена на то, чтобы определить опции на будущее, представить их 1 ноября и после этого над ними работать. Чтобы это не выглядело абстрактно, решения требует позиции правительства Нидерландов, институтов ЕС и Украины. Речь идет о нюансах в дипломатических позициях, которые бы позволили Нидерландам сказать, что их беспокойство учтены, поэтому они могут с чистой совестью передать ноту о завершении ратификации и таким образом разблокировать вступление в соглашения в силу», – рассказал Тарас Качка.
По словам Анны Гопко, украинская власть с общественностью предпринимает все реальные и нереальные шаги, аналитическими институтами и экспертной средой даются все возможные обьяснение правительству Голландии. Это еженедельные звонки президента Украины к премьер-министру Нидерландов, это визит Климкина, это обращение украинского парламента ко всем странам-членам ЕС. Сейчас мы видим, как правительство Нидерландов отправляет вопрос в правительство, а правительство дает поручение Парламента. Некий пинг-понг. Это должно завершиться тем, что кто-то таки возьмет на себя политическую ответственность, несмотря на то, что в марте 2017 в Нидерландах будут выборы. Многие политики сейчас боятся проявить позицию. Вместе с тем, 27 стран, ратифицировавших соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, сейчас ждут Нидерланды. К тому же, украинские политики и дипломаты ездят и в Берлин, и в Брюссель для того, чтобы усилить готовность Нидерландов к принятию решения. Конечно, мы против пересмотра текста соглашения и перератификации каких-то пунктов. Для нас очень важно, чтобы Нидерланды наконец-то предложили решение, а также показали, что они уважают ценности ЕС, после того, как 27 стран ратифицировали соглашение, и заинтересованы в сотрудничестве с Украиной.
«Все говорят о интересе только Украине, но честно будет сказать, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС выгодно и для Нидерландов», – подчеркнула Анна Гопко.
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