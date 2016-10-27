С 4 ноября начнет курсировать еще один поезд «Интерсити»

4 ноября двухэтажный поезд «Интерсити» начнет курсировать по маршруту Винница-Киев-Харьков, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
Как стало известно, поезд введут в эксплуатацию в начале ноября, и такие города, как Винница, Полтава и Харьков получат новое сообщение с украинской столицей, причем пассажиры смогут добираться на пункта назначения на современном и комфортабельном поезде. Преимущество Интерсити заключается еще и в том, что поезд делает мало остановок и добирается до пункта назначения за очень короткое время. Интерсити будет отправляться из Харькова в 5 часов 52 минуты, время прибытия на вокзал Винницы – в 13 часов 55 минут.
В обратном направлении поезд будет отправляться с вокзала Винницы в 15 часов 27 минут, а прибывать в Харьков – в 23 часа 50 минут. Также в сообщении пресс-службы Укрзализныци отмечается, что такое расписание движения скоростного состава будет действовать до 10 декабря этого года, после чего график движения Интерсити будет изменен, о чем в компании сообщат дополнительно.
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