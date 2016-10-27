В школе Дебальцево повесили «ДНРовский» плакат

В одной из школ Дебальцево, который оккупирован боевиками с февраля прошлого года, появился странный плакат, информирует replyua.net. На плакате написано о «дне флага ДНР».
Пользователь Necro Mancer на своей странице в Твиттере разместил снимок плаката и написал, что «в Дебальцево все плохо». Объявление висит в шестой школе Дебальцево, и в нем говорится о том, что уже лет через десять жители Дебальцево будут гордиться тем, что живут в террористической «ДНР», кроме того, этим будут гордиться их дети и внуки. «Это будет очень процветающее государство, которое нам надо с вами построить», говорится в объявлении. Эта речь была произнесена Захарченко, а далее в объявлении идет речь еще одного главаря боевиков – Дениса Пушилина.
«Я искренне рад видеть, несмотря на очень тяжелый период, выпавший на нашу землю, что у нас живет молодежь, которой небезразлично будущее, и она не опускает руки и прикладывает максимум усилий, чтобы формировать наше будущее», говорится в сообщении. Ко всему этому также прилагается портрет Александра Захарченко, нарисованные флаг и герб «ДНР», а также снимки «процветающего государства».
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