валюта
СпецтемаМирослав Олешко: Уже нет никаких сомнений. Юлия Тимошенко сотрудничает с Путиным | Посетите новый финансовый форум

В школе Дебальцево повесили «ДНРовский» плакат

В школе Дебальцево повесили «ДНРовский» плакат
В одной из школ Дебальцево, который оккупирован боевиками с февраля прошлого года, появился странный плакат, информирует replyua.net. На плакате написано о «дне флага ДНР».

Пользователь Necro Mancer на своей странице в Твиттере разместил снимок плаката и написал, что «в Дебальцево все плохо». Объявление висит в шестой школе Дебальцево, и в нем говорится о том, что уже лет через десять жители Дебальцево будут гордиться тем, что живут в террористической «ДНР», кроме того, этим будут гордиться их дети и внуки. «Это будет очень процветающее государство, которое нам надо с вами построить», говорится в объявлении. Эта речь была произнесена Захарченко, а далее в объявлении идет речь еще одного главаря боевиков – Дениса Пушилина.

«Я искренне рад видеть, несмотря на очень тяжелый период, выпавший на нашу землю, что у нас живет молодежь, которой небезразлично будущее, и она не опускает руки и прикладывает максимум усилий, чтобы формировать наше будущее», говорится в сообщении. Ко всему этому также прилагается портрет Александра Захарченко, нарисованные флаг и герб «ДНР», а также снимки «процветающего государства».

В школе Дебальцево повесили «ДНРовский» плакат

Горячая тема: Северному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Эксперт: Трамп – это американец без ценностей

С 4 ноября начнет курсировать еще один поезд «Интерсити»

Жители Германии уверены, что начнется война с Россией

В школе Дебальцево повесили «ДНРовский» плакат

Россияне выступили за визовый режим с Украиной

Социологи рассказали о реальном рейтинге Клинтон и Трампа

Шварценеггер впервые будет сниматься в китайском фильме

Адвокат: с помощью Савченко РФ создает иллюзию безопасности

Огрызко: политика самоизоляции продолжается

Гидрометцентр: в Украину возвращается ясная погода

Пономарь: итоги важного митинга

В центре Италии три новых землетрясения

Павло Правий: Петре Олексійовичу, Савченко «созрєла»

У Кремлі дали коментарі з приводу приїзду Савченко в Москву

Суд может запретить Великобритании выходить из ЕС - Reuters

Коррупция обошлась бюджету африканской страны в 1 миллиард долларов за десятилетие

МИД Украины выразило протест в связи с визитом Путина в оккупированный Крым

Зона відчуження 2.0 - блогер показав як виглядає сьогодні окупований Луганськ (фото)

Путин в Крыму: У нас ведь лишних денег нет в стране

Переграв? НАТО розгорне свої батальйони у Східній Європі вже до літа 2017 року

 Новости за день