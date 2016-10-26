РФ знову блокує доступ Червоного Хреста до політв'язнів - Порошенко

Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста отримала ще одну відмову в допуску до незаконно затриманих громадян України в Російській Федерації. Це суперечить встановленим на переговорах у Берліні домовленостям «нормандської четвірки». Про це сьогодні, 26-го жовтня, розповів президент України Петро Порошенко під час вручення грамоти польським послом в Україні Яном Пєклом, повідомляє прес-центр українського президента, передає replyua.net.
«Сьогодні ми отримали чергову офіційну відмову в допуску нашої гуманітарної місії – Міжнародної організації Червоного Хреста. Вони в черговий раз зіштовхнулися з проявом реалії російської влади», - зазначив він. Порошенко закликам посла Польщі особливо звернути увагу на проблему, яку створює Російська Федерація в супереч досягнутим під час переговорів лідерів «нормандського формату» в Берліні угодам.
«Це сильно шкодить репутації того, хто бере на себе відповідальність виконувати певні угоди, а потім ігнорує їх», - зазначив глава держави. Також президент України наголосив, що неприпустимо ігнорувати домовленості про дотримання режиму «тиші» на тимчасово окупованих територіях. Він нагадав, що СММ ОБСЄ знову потрапила під обстріли з боку терористів.
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