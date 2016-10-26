"Конкурентноспроможна" декларація прем'єр-міністра України

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман до своєї е-декларації вписав 12 дорогоцінних годинників. Про це можна дізнатися з його електронної декларації на сайті Єдиного реєстру декларацій, повідомляє replyua.net.
В той самий час Володимир Борисович не вказав їхньої вартості. Але у його дружини годинники фірми Boucheron – 1 шт. та Ulysse Nardin – 2 шт. У самого Гройсмана 2 годинники Rolex, два Breguet, два Girard-Perregaux, Audemars Piguet, Ulysse Nardin та Parmigiani. Також він задекларував шість ювелірних виробів, які належать дружині. Також Гройсман вписав два набори дорогоцінних запонок, які належать йому.
Також у декларації вказується, що прем’єр-міністр володіє двома будинками та чотирма земельними ділянками у Вінницькій області. Ще у Гройсмана є декілька приміщень: 1051,6 кв. м; 736,9 кв. м; 143,5 кв. м; 112,8 кв. м; 111,2 кв. м. Він задекларував квартири, якими користується. Вони перебувають у власності Аліни Бурлаки і Івана Бурлака. Також вказується, що Гройсман користується квартирою в столиці з 20 лютого 2015 року. Ця квартира знаходиться у рівноправному розпорядженні між Гройсманом, його дружиною та дочкою, - у кожного по 59.6 квадратних метрів.
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