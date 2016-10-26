Украинцы смогут не платить по счетам три года

Депутаты ВР рассмотрят законопроект о введении моратория на выселение жильцов за долги по коммуналке, сообщает replyua.net со ссылкой на UBR. Как стало известно, депутаты остро отреагировали на заявление Владимира Гройсмана о том, что за долги ЖКХ украинцев не будут выселять из их домов.
Сегодня несколько нардепов уже подготовили к рассмотрению законопроект о запрете принудительного изымания имущества у граждан. Также нардепы выступают против начисления пени за долги по коммуналке. По данным Госстата, в период с января по август украинцы заплатили по квиткам только 2,9 миллиардов гривен, и это не больше 75 процентов от общей суммы, и эту статистику приводят нардепы, отмечающие, что совсем скоро при новых законах своего жилья могут лишиться не меньше четверти украинцев. С начала года долги за услуги ЖКХ в Украине выросли на сорок процентов и сейчас достигают 12 миллиардов 400 миллионов гривен.
После новых тарифов на отопление долги только увеличатся, считают нардепы, которые представили новый проект. Они предлагают ввести мораторий на взыскание жилья, запретить начисление процентов по долгам и другие штрафные санкции, а также разрешить платить в рассрочку.
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