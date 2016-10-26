Завтра в НАЗК проведуть засідання щодо проблем з е-декларуванням

Національне агентство з питань запобігання корупції збирає позачергове засідання, на якому будуть обговорюватися проблеми, які виникають з використанням системи електронного декларування статків чиновників. Зустріч запланована на четвер, 27-го жовтня. Про це сьогодні, 26-го жовтня, інформує прес-центр НАЗК, передає replyua.net.
«На сьогоднішній день нам потрібно вирішити ряд проблем, які виникають під час користування веб-сайту НАЗК. Наразі роботоспроможність інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного реєстру декларацій знаходиться в дуже незадовільному стані. Користувачі, які хочуть подати свою декларацію, не можуть цього зробити через технічні несправності», - зазначається у інформаційному листі НАЗК.
В той самий час у повідомленні не зазначається, які саме варіанти рішення вищевказаних проблем будуть пропонуватися. Як відомо, за останній тиждень скарги на систему е-декларування значно зросли, особливо від народних депутатів. Чиновники, які підлягають першій хвилі проходження декларування, скаржаться на ряд технічних проблем, з якими вони зіштовхуються під час спроб подати свої е-декларації. Останній «штрих» в сайті НАЗК – помилка при спробі увійти на головну сторінку.
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