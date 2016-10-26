Парубій розповів про нерухомість з декларації

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій каже, що він не володіє жодною квартирою, на його дружину оформлена лише одна квартира, а в Львові вони живуть у квартирі батьків. Про це він наголосив під час розмови з представниками «УП», коментуючи інформацію з його електронної декларації, яку він подав нещодавно, інформує replyua.net.
«У мене немає жодної квартири. У моєї дружини є одна, загальною площею 21 квадрат. Також на неї записаний будиночок у селі Урич Львівської області, площею 32 квадратних метри, про який знає вся Україна», - зазначив спікер парламенту. В той самий час Парубій пояснив інформацію про квартири, якими він не володіє, але які вказані у його декларації.
«Правила Національного агентства з питань запобігання корупції передбачають, що потрібно вказувати житлове приміщення, в яких зареєстрований. Це квартира, отримана моїм батьком ще в 80-х. йому дали її як науковцю. Наразі там проживає мій брат зі своєю сім’єю, а я лише там приписаний», - розповів він. Також, за його словами, в декларації прописана квартира його брата, площа якої дещо більше 142 кв. метрів. «В цій квартирі живе мій батько, моя дружина та дитина. Я там також живу, коли приїжджаю до Львова», - зазначив Парубій.
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