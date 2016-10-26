Эксперты назвали причины резкого подорожания молочки

В пресс-службе Ассоциации производителей молока сообщают о том, что закупочные цены на молоко за два месяца возросли сразу на двадцать процентов, и в последние дни октября закупочная цена достигает 7,2 гривен за литр, а еще в августе литр молока стоил всего 5,8 гривен, передает replyua.net.
По словам аналитика Яны Музыченко, причин, повлиявших на рост цен, несколько – это и сезонный фактор, и рост себестоимости продукта из-за обесценивания гривны, и повышение цен на фураж, и рост экспортного спроса. На себестоимость молока в Украине повлияли девальвация гривны, а также резкое подорожание топлива. Нужно отметить и то, что цены на молоко также повышаются и на мировом рынке из-за высокого спроса на этот продукт, причем дорожает вся молочка.
За последние пару недель в Украине подорожало не только молоко, но и кефир, творог, сметана, сливочное масло. На рынках и в магазинах цены повысились на 5-15 процентов, и эксперты уверяют, что к Новому году молочка подорожает еще на 15-20 процентов.
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