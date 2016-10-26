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Политик: установку счетчиков в жилых домах должны финансировать власти

Политик: установку счетчиков в жилых домах должны финансировать власти
Согласно украинскому законодательству, жильцы должны устанавливать счетчики в домах исключительно за свой счет, но это абсолютно неправильный подход. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, об этом заявил Олесь Довгий. По словам нардепа, жильцы многоквартирных домов не должны за свой счет устанавливать приборы учета, и большую часть расходов должно компенсировать государство.

Довгий подчеркнул, что финансирование этой программы должно осуществляться местными бюджетами. Такое заявление Довгия связано с принятием законопроекта «О коммерческом учете коммунальных услуг». Депутат считает, что установка счетчиков является важной составляющей в коммунальной реформе, однако нужно учитывать и доходы украинцев. Довгий уже подготовил поправки к новому документу и в ближайшее время направит их на рассмотрение в комитеты, занимающиеся вопросами экономической политики и жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, что, согласно новому проекту, до конца следующего года во всех жилых домах должны появиться счетчики учета, в противном случае коммунальщики будут отключать жилые дома от сетей.

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