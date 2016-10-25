За одну неделю плодоовощная корзина в Украине подорожала на 15 процентов

Плодоовощная продукция на прошлой неделе подорожала почти на 15 процентов, а неделей ранее – на полтора процента, информирует replyua.net со ссылкой на АПК-Инфор. Кроме того, за последние шесть недель рост цен приблизился к 50 процентам на овощи и фрукты, отметили эксперты.
Быстрее всего на прошлой неделе дорожали овощи, выращенные в теплицах, и, как считают аналитики, росту цен способствуют холодная погода, а также активный спрос экспортеров и снижение предложений по многим группам. Рост цен на некоторые тепличные овощи за неделю достиг 46 процентов, однако стоимость борщового набора пока не критичная, и подорожание составило 1,8 процентов за несколько дней. На капусту цены начали снижаться, морковь, напротив, резко дорожает, и благодаря такой разнице цена набора для борща по-прежнему остается практически неизменной.
Фрукты, цена на которые или росла, или держалась на одном уровне с начала осени, наоборот, начали дешеветь, и на прошлой неделе падение цен достигло 11 процентов благодаря росту количества цитрусов на рынке и позднему урожаю местных фруктов.
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