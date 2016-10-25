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ГПУ дає втішні прогнози щодо повернення з Латвії вкрадених Януковичем та Со. коштів

ГПУ дає втішні прогнози щодо повернення з Латвії вкрадених Януковичем та Со. коштів
Міністерство юстиції разом з Генеральною прокуратурою створять робочу групу, яка буде займатися переговорами в Латвії стосовно повернення Україні конфіскованих Ригою грошей колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення, які за час свого правління розікрали приблизно два річних бюджети України. Про це сьогодні, 25-го жовтня, в Києві під час розмови з кореспондентами повідомив заступник генпрокурора України Єнін Євген, відповідаючи на питання щодо можливого прогресу в питанні повернення викрадених коштів попередньою владою з бюджету Латвії, передає replyua.net.

«Декілька хвилин тому на цю тему я говорив з заступником міністра юстиції паном Янчуком. Наразі ми почали створення робочої групи, яка буде відвідувати Латвію та вести там переговори щодо повернення Україні викрадених коштів Януковичем та його оточенням», - зазначив він. Після цього один з журналістів поцікавився, на скільки великі шанси в України повернути ці гроші, на що Єнін відповів: «На сьогоднішній день Україна має досить великі шанси повернути свої гроші. Але говорити про це ще занадто рано. Потрібно спочатку провести декілька зустрічей з латвійськими колегами». Як відомо, раніше президент України Петро Порошенко закликав президента Латвії Раймондса Вейоніса сприяти у повернення викрадених Януковичем та Со. грошей.

Горячая тема: Костянтин Райкін: Нас хочуть повернути назад не просто до часів застою, а ще давніше – в сталінські часи
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24 окт 2016
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