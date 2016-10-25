Статистика "поганого ставлення" до переселенців в Україні

Київський міжнародний інститут соціології провів соціальне опитування серед осіб, яким довелося вимушено змінити місце проживання у зв’язку з окупацією частини Донбасу країною-агресором. Серед опитаних переселенців 61% заявляє, що не відчуває зухвале ставлення до себе з боку місцевих мешканців тих чи інших регіонів. Про це сьогодні, 25-го жовтня, з посиланням на результати опитування повідомляє видання «УН», передає replyua.net.
В той самий час. Згідно з результатами опитування, 3% внутрішньо переміщених осіб відчувають на собі тис постійно. 11 відсотків кажуть, що відчувають на собі тиск час від часу. 21% розповідає, що такі випадки з ними трапляються, але дуже рідко. 5 відсотків не змоги остаточно вирішитися з відповіддю.
Серед тих людей, які заявили, що відчували чи відчувають на собі упереджене ставлення половина каже, що відчувають подібне ставлення від оточення (своїх сусідів та колег на роботі), 31% каже, що стикають з тиском під час розмов з державними службовцями. 30% скаржаться на упереджене ставлення з боку орендодавців, 22 – з боку роботодавців. 14% людей відчувають тиск з боку правоохоронців, медиків та викладачів. Опитування проходило з 22-го липня по 16 серпня. В ньому взяли участь понад 1 000 переселенців.
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