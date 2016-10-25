валюта
СпецтемаИнформация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет | Посетите новый финансовый форум

Статистика "поганого ставлення" до переселенців в Україні

Статистика "поганого ставлення" до переселенців в Україні
Київський міжнародний інститут соціології провів соціальне опитування серед осіб, яким довелося вимушено змінити місце проживання у зв’язку з окупацією частини Донбасу країною-агресором. Серед опитаних переселенців 61% заявляє, що не відчуває зухвале ставлення до себе з боку місцевих мешканців тих чи інших регіонів. Про це сьогодні, 25-го жовтня, з посиланням на результати опитування повідомляє видання «УН», передає replyua.net.

В той самий час. Згідно з результатами опитування, 3% внутрішньо переміщених осіб відчувають на собі тис постійно. 11 відсотків кажуть, що відчувають на собі тиск час від часу. 21% розповідає, що такі випадки з ними трапляються, але дуже рідко. 5 відсотків не змоги остаточно вирішитися з відповіддю.

Серед тих людей, які заявили, що відчували чи відчувають на собі упереджене ставлення половина каже, що відчувають подібне ставлення від оточення (своїх сусідів та колег на роботі), 31% каже, що стикають з тиском під час розмов з державними службовцями. 30% скаржаться на упереджене ставлення з боку орендодавців, 22 – з боку роботодавців. 14% людей відчувають тиск з боку правоохоронців, медиків та викладачів. Опитування проходило з 22-го липня по 16 серпня. В ньому взяли участь понад 1 000 переселенців.

Горячая тема: Уфологи: через 278 днів Нібіру спровокує глобальну катастрофу на Землі
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
24 окт 2016
17933

Уфологи: через 278 днів Нібіру спровокує глобальну катастрофу на Землі

У засобах масової інформації поширилася інформація, що через 278 днів, тобто вже в наступному році, планета Нібіру зблизиться із Землею і викличе на ній такі катаклізми, як зміна полюсів і затоплення

24 окт 2016
14022

Костянтин Райкін: Нас хочуть повернути назад не просто до часів застою, а ще давніше – в сталінські часи

24 жовтня керівник російського театру «Сатирикон» Костянтин Райкін виступив на сьомому з'їзді Спілки театральних діячів Росії з великою промовою проти цензури – і про боротьбу держави «за моральність


Свежие новости

Одесские роженицы установили новый рекорд

Путін у середу прибуде до окупованого Криму

Россияне не могут попасть в Крым

У НАТО підтвердили присутність РФ на сході України

Аэропорт «Борисполь» увеличил прибыль в два раза

У НАТО схвильовані через рух російського флоту в Середземному морі

В Іспанії 62-річна жінка народила дочку

Украина переходит на зимнее время: не забудьте о переводе часов

Новини з зони АТО за минулу добу (24.10.16)

Составлен рейтинг лучших европейских ресторанов

Лавров звинуватив Київ у тому, що ЄС не скасовує санкції проти країни-агресора

ООН: безработица на оккупированном Донбассе достигла 50 процентов

МЗС РФ каже, що Києву потрібно припинити політичний фарс та зайнятися ділом

Павло Правий: Путіна прикінчить жінка

Эксперты рассказали о пользе трехдневного голодания

Дипломат: самое суровое наказание может вынести только международный трибунал

На Луганщині поранено військовослужбовця сил АТО

Кадры решают все. Глава Сумского облсовета без конкурса назначает на руководящие должности своих родственников

В Украине снегопад и штормовое предупреждение

СБУ допитала Савченко

 Новости за день