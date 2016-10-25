Аэропорт «Борисполь» увеличил прибыль в два раза

Самый крупный аэропорт Украины «Борисполь» продолжает наращивать чистую прибыль, сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно финансовому отчету «Борисполя», с января по сентябрь текущего года прибыль увеличилась до одного миллиарда 26 миллионов гривен, и это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый доход за указанный период возрос сразу на тридцать процентов и составил 2 миллиарда 446 миллионов гривен согласно отчету в системе раскрытия данных Нацкомиссии. Помимо этого, аэропорт «Борисполь» также показывает и другие результаты. С начала этого года значительно возрос поток пассажиров.
В период с января по сентябрь терминалы «Борисполя» обслужили почти шесть с половиной миллионов пассажиров, и это на 16 процентов больше, чем в период с января по сентябрь прошлого года, и на 21 процент больше, чем за аналогичный период 2014 года. Руководство «Борисполя» также сообщило о том, что по итогам 2016 года аэропорт должен обслужить не меньше восьми миллионов трехсот тысяч пассажиров.
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