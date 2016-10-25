Украина переходит на зимнее время: не забудьте о переводе часов

В ночь с субботы на воскресенье стрелки часов в Украине буду переведены на час назад. Как информирует replyua.net, переход на зимнее время в нашей стране будет осуществлен во всех регионах – ровно в четыре часа утра 30 октября, и это значит, что в воскресенье у всех украинцев появится дополнительный час для сна и отдыха.
Нужно отметить, что впервые постановление о переводе часов на летнее и на зимнее время было принято в Украине в мае 1996 года. Кабмин постановил переводить стрелки часов на час назад в последнее воскресенье октября и на час вперед в последнее воскресенье марта. Напомним, что несколько раз украинские власти пытались отменить это постановление, чтобы Украина круглый год жила только по одному времени. К примеру, такое постановление последний раз хотели принять в 2011 году, однако систему перехода все-таки сохранили.
Первый раз переход на зимнее и летнее время был осуществлен в Великобритании в далеком 1908 году, и власти это сделали для экономии электроэнергии. В нашей стране переход сохранили из-за жителей западных регионов, где в зимнее время очень поздно светает.
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