валюта
СпецтемаИнформация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет | Посетите новый финансовый форум

Украина переходит на зимнее время: не забудьте о переводе часов

Украина переходит на зимнее время: не забудьте о переводе часов
В ночь с субботы на воскресенье стрелки часов в Украине буду переведены на час назад. Как информирует replyua.net, переход на зимнее время в нашей стране будет осуществлен во всех регионах – ровно в четыре часа утра 30 октября, и это значит, что в воскресенье у всех украинцев появится дополнительный час для сна и отдыха.

Нужно отметить, что впервые постановление о переводе часов на летнее и на зимнее время было принято в Украине в мае 1996 года. Кабмин постановил переводить стрелки часов на час назад в последнее воскресенье октября и на час вперед в последнее воскресенье марта. Напомним, что несколько раз украинские власти пытались отменить это постановление, чтобы Украина круглый год жила только по одному времени. К примеру, такое постановление последний раз хотели принять в 2011 году, однако систему перехода все-таки сохранили.

Первый раз переход на зимнее и летнее время был осуществлен в Великобритании в далеком 1908 году, и власти это сделали для экономии электроэнергии. В нашей стране переход сохранили из-за жителей западных регионов, где в зимнее время очень поздно светает.

Горячая тема: Уфологи: через 278 днів Нібіру спровокує глобальну катастрофу на Землі
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
24 окт 2016
17933

Уфологи: через 278 днів Нібіру спровокує глобальну катастрофу на Землі

У засобах масової інформації поширилася інформація, що через 278 днів, тобто вже в наступному році, планета Нібіру зблизиться із Землею і викличе на ній такі катаклізми, як зміна полюсів і затоплення

24 окт 2016
14022

Костянтин Райкін: Нас хочуть повернути назад не просто до часів застою, а ще давніше – в сталінські часи

24 жовтня керівник російського театру «Сатирикон» Костянтин Райкін виступив на сьомому з'їзді Спілки театральних діячів Росії з великою промовою проти цензури – і про боротьбу держави «за моральність


Свежие новости

Одесские роженицы установили новый рекорд

Путін у середу прибуде до окупованого Криму

Россияне не могут попасть в Крым

У НАТО підтвердили присутність РФ на сході України

Аэропорт «Борисполь» увеличил прибыль в два раза

У НАТО схвильовані через рух російського флоту в Середземному морі

В Іспанії 62-річна жінка народила дочку

Украина переходит на зимнее время: не забудьте о переводе часов

Новини з зони АТО за минулу добу (24.10.16)

Составлен рейтинг лучших европейских ресторанов

Лавров звинуватив Київ у тому, що ЄС не скасовує санкції проти країни-агресора

ООН: безработица на оккупированном Донбассе достигла 50 процентов

МЗС РФ каже, що Києву потрібно припинити політичний фарс та зайнятися ділом

Павло Правий: Путіна прикінчить жінка

Эксперты рассказали о пользе трехдневного голодания

Дипломат: самое суровое наказание может вынести только международный трибунал

На Луганщині поранено військовослужбовця сил АТО

Кадры решают все. Глава Сумского облсовета без конкурса назначает на руководящие должности своих родственников

В Украине снегопад и штормовое предупреждение

СБУ допитала Савченко

 Новости за день