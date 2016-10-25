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ООН: безработица на оккупированном Донбассе достигла 50 процентов

ООН: безработица на оккупированном Донбассе достигла 50 процентов
В некоторых оккупированных населенных пунктах Донбасса уровень безработицы превысил 50 процентом, и такие показатели связаны только с военными действиями на востоке Украины.

Как сообщает replyua.net, такое заявление прозвучало в интервью «Главкому» от Джихан Султаноглу, помощника генсека ООН и главы программы развития ООН в странах СНГ и Европы. По ее словам, военные действия нанесли максимальный ущерб экономике Луганской и Донецкой областей – повреждены коммуникации и инфраструктура, разрушен бизнес, остановлена работа предприятий, наблюдается серьезный спад производства, в результате чего уровень безработицы превысил 50 процентов в обеих областях. Султаноглу подчеркнула, что на востоке Украины наблюдается самый высокий показатель по безработице за все время независимости Украины.

«Молодежь покидает Донбасс, и сейчас очень важно не только поднимать и восстанавливать промышленность, но и создавать условия для малого и среднего бизнеса в регионе. Благодаря этой сфере могут появиться рабочие места, а также источники жизнеобеспечения для жителей Донбасса.

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