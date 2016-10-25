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СБУ допитала Савченко

СБУ допитала Савченко
Служба безпеки України допитала народного депутата від парламентської фракції «Батьківщина» Надію Савченко в якості свідка по кримінальному провадженню щодо посягання на територіальну цілісність та суверенітет України та формування незаконних банд-формувань. Про це сьогодні, 25-го жовтня, розповідає видання «ZN.UA» з посиланням на відповідь СБУ щодо допиту після заяви Савченко про неофіційний візит на окуповану частину Донбасу, передає replyua.net.

«Наразі слідство Служби безпеки займається кримінальними провадженнями щодо посягання на територіальну цілісність та суверенітет України та формування незаконних терористичних угрупувань, так званих «ДНР» та «ЛНР», - зазначили в СБУ. Водночас представники Служби безпеки не відповіли на уточнююче запитання агентства щодо конкретних слів Савченко, пояснюючи це таємницею слідства. Також виданню також не відповіли на питання стосовно ймовірних зв’язків Надії Савченко та Віктора Медведчука.

Як відомо, народний депутат Надія Савченко заявила в Парламентські асамблеї Ради Європи про те, що вона їздила до окупованого Донбасу минулого місяця. Після чого її викликали до СБУ на допит через дану поїздку. Вона зазначала, що надала всі необхідні відповіді.

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