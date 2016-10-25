Нардеп Загорій викупив приміщення в бухгалтера Луценко

Народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Загорій Гліб викупив вісім приміщень у колишньої ділової партнерки сім’ї генерального прокурора Юрія Луценка Риженко Світлани. Про це сьогодні, 25-го жовтня, інформує агентство «Наші гроші», посилаючись на дані реєстру нерухомості, передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, мова йде про сім житлових та одне нежитлове приміщення у будинку на вулиці Еспланадній, 32, літ «В» у Печерському мікрорайоні столиці. Згідно з даними «Наших грошей», минулого місяця ввесь будинок продавався за 5.31 мільйона доларів США. в той самий час у розпорядження видання є витяг за 7-ме вересня поточного року, в якому зазначається, що власником даної нерухомості була 67-ми річна Риженко Світлана, мешканка села Зазим’я, що на Київщині.
Здачею в оренду вищезазначених приміщень займалося ТОВ «Бізнес-центр «Лотос», власником якого являється Олександр Луценко – син глави ГПУ Юрія Луценка. Перед цим агентство «Наші гроші» мало розмову з самою Світланою Риженко, яка підтвердила, що вона дійсно володіє цими даною нерухомістю. Вона заявила, що купила його в 2009 році. Проте так і не змогла чітко пояснити, звідки вона взяла гроші на таку покупку.
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