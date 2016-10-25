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Сформовано новий комітет для боротьби з корупцією в сфері оборони

Сформовано новий комітет для боротьби з корупцією в сфері оборони
Для подолання корупції в сфері оборони громадські діячі, журналісти та міжнародні експерти сформували відповідний комітет. Про це повідомляє прес-центр новоутвореного Незалежного антикорупційного комітету з питань оборонного сектору, передає replyua.net.

Головними напрямками роботи комітету будуть: аналіз та оцінювання заходів щодо подолання корупції в обороні, створення дієвих рекомендацій, регулярне звітування перед українцями та українською владою, сприяння зміцненню та прозорості підзвітній структурі. Також новоутворений комітет ставить перед собою мету розробити дієву стратегію оборонного комплексу України на наступні два роки (2017 – 2018 роки). Через деякий час вже в цьому році військовослужбовці та цивільні громадяни в анонімному порядку зможуть повідомляти до Незалежного антикорупційного комітету про випадки корупції.

Мета формування спеціалізованого органу зі спостереження базується на попередньому досвіді в Афганістані, Палестині та Гватемалі. Даний комітет складається із шести членів. Комітет очолюють колишній уповноважений представник з боротьби проти корупції Словенії Драго Кос та керівник правління Centre UA Рибачук Олег.

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