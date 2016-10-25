Украинские аграрии наращивают экспорт продукции

В период с января по август текущего года аграрии Украины экспортировали продукцию на сумму, превышающую девять миллиардов долларов – около сорока процентов от общего экспорта страны, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства продовольствия и аграрной политики.
Данные об объемах экспорта были предоставлены Государственной службой статистики Украины. В сообщении говорится о том, что в экспорте аграрной продукции по-прежнему лидером остаются зерновые – экспорт достиг 3 миллиардов 600 миллионов долларов, на втором месте идут готовые пищевые продукты, и за восемь месяцев экспорт достиг 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкают плоды и семена масличных растений – около 700 миллионов долларов.
Также было экспортировано большое количество остатков и отходов пищевой промышленности – на сумму, превышающую 600 миллионов долларов. В период с январь по август 2016 года Украина также импортировала аграрную продукцию, и сумма импорта превышает 2 миллиарда 500 миллионов долларов. Было импортировано большое количество пищевых продуктов – на сумму 1 миллиард 100 миллионов долларов.
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